Argentina-Russia: Fernandez annuncia con Putin avvio produzione locale Sputnik V (4)

- Nelle ultime settimane l'Argentina ha potuto accelerare notevolmente il ritmo del programma di immunizzazione grazie anche all'approvvigionamento di circa 3 milioni di dosi del vaccino di Oxford-AstraZeneca prodotto localmente dal laboratorio MabXience ed invasato in Messico. L'accordo di Oxford/AstraZenec con Messico e Argentina era stato annunciato ad agosto del 2020 e prevede la produzione in loco fino a 250 milioni di dosi del vaccino anti-covid da distribuire nella regione entro il primo semestre di quest'anno. Secondo dati ufficiali, in Argentina sono state applicate ad oggi in totale 13.374.067 dosi dei diversi vaccini approvati dalle autorità sanitarie (oltre a Sputnik V ed AstraZeneca, anche quello del laboratorio ciinese Sinopharm). Le persone che hanno ricevuto la prima dose sono 10.417.359, mentre il richiamo è stato già applicato a 2.956.708 persone. Nell'ultimo fine settimana si è raggiunto un record di applicazioni con 304.037 persone vaccinate in un giorno. (segue) (Abu)