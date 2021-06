Roma: Campidoglio, con nostro piano Rom chiusi diversi campi, quello di 21 Luglio inattuabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con nostro piano Rom chiusi già diversi campi. "Quello che l'Associazione 21 luglio presenta come il piano che permetterà di superare e chiudere i campi rom si basa su una metodologia, come quella del Romact, che seppure funziona in altri paesi europei, in Italia non ha avuto successo ed è del tutto inattuabile a Roma". Lo dichiara in una nota la delegata all'inclusione di Roma Capitale, Monica Rossi. "Gli incontri tra associazioni, stakeholder, rappresentanti dei campi e gruppi locali, previsti dal programma, hanno portato a scarsi risultati. Lo dimostra il fatto che il progetto, partito nel 2014 nelle grandi città italiane, è poi stato progressivamente interrotto - aggiunge Rossi -. Dal 2016, infatti, il progetto Romact è presente esclusivamente in quattro piccole città italiane (Agropoli, Garbagnate Milanese, Prato e Trento) le cui dimensioni rendono evidente che non possa essere replicato nella Capitale". (segue) (Com)