Roma: Campidoglio, con nostro piano Rom chiusi diversi campi, quello di 21 Luglio inattuabile (2)

- "La forza metodologica del nostro piano rom, invece, è l'approccio uno a uno - spiega Rossi -. La progressiva inclusione degli abitanti dei campi verso occupazioni lavorative e abitazioni decenti, infatti, è solo ed esclusivamente il risultato del costante lavoro che questa Amministrazione sta portando avanti da 5 anni. È il frutto dei numerosi colloqui che i funzionari dell'Ufficio Rom Sinti e Caminanti svolgono quotidianamente come strumento motivazionale e di riflessione per un gruppo di persone che per anni ha subito solo interventi di contenimento, puramente assistenziali. Inoltre ricordo che il Piano di superamento e chiusura dei campi Rom che l'attuale amministrazione capitolina sta portando avanti, al contrario di quanto afferma Carlo Stasolla, sta mostrando risultati concreti. Sono infatti già stati chiusi tre campi – Schiavonetti, Camping River e Foro Italico – abbiamo sgomberato una parte importante del campo di Castel Romano, mentre i campi di Barbuta e Monachina hanno visto una riduzione delle presenze di oltre il 70% per cento", conclude Rossi. (Com)