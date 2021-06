© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 5 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3308m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone si indebolisce permettendo l'arrivo di correnti più instabili. Giornata variabile con nubi frequenti sui settori alpini e alto Piemonte dove sono più probabili acquazzoni e temporali. Più asciutto in pianura con rischio di qualche locale fenomeno al pomeriggio. In Liguria venti in rinforzo da Sud Est e mare mosso.(Rpi)