Usa-Afghanistan: Blinken, nuova assistenza umanitaria per consolidare stabilità Paese

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato oggi lo stanziamento di 266 milioni di dollari all’Afghanistan nell’ambito del programma di assistenza umanitaria del Paese, portando a 3,9 miliardi di dollari il totale degli aiuti erogati da Washinton a Kabul dal 2002. “Questa assistenza del popolo americano aiuterà i nostri partner umanitari internazionali a fornire sostegno ad alcuni dei circa 18 milioni di persone bisognose in Afghanistan, inclusi più di 4,8 milioni di sfollati interni afgani”, ha dichiarato Blinken in una nota. “Solo quest'anno, più di 115.000 persone sono state sfollate a causa del conflitto in Afghanistan e quasi 500.000 sono le persone nel Paese bisognose di assistenza. Questo finanziamento consentirà ai nostri partner di fornire protezione salvavita, riparo, opportunità di sostentamento, assistenza sanitaria essenziale, aiuti alimentari di emergenza, acqua, servizi igienico-sanitari per rispondere ai bisogni generati dalla pandemia di Covid-19. Inoltre, questa assistenza aiuta a soddisfare le esigenze di protezione degli afgani più vulnerabili. Ciò include donne e ragazze che affrontano rischi particolari, compresa la violenza di genere”, ha affermato Blinken. (segue) (Res)