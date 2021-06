Usa-Afghanistan: Blinken, nuova assistenza umanitaria per consolidare stabilità Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo con favore i contributi di altri donatori a questa risposta internazionale ed esortiamo altri a sostenere generosamente i bisogni umanitari immediati dell'Afghanistan”, ha aggiunto il segretario di Stato Usa. “I Paesi vicini dell'Afghanistan hanno ospitato una delle popolazioni di rifugiati più grandi al mondo. Ringraziamo i Paesi ospitanti per il loro costante impegno nei confronti del popolo afgano e li esortiamo a mantenere i loro confini aperti agli afgani che cercano protezione internazionale e stiamo lavorando con i nostri partner per assistere i Paesi ospitanti nei loro sforzi”, ha sottolineato il segretario di Stato Usa. “Per molti anni, gli Stati Uniti hanno dato la priorità al sostegno ai rimpatriati, ai rifugiati e agli sfollati afgani. Mentre gli Stati Uniti ritirano le forze militari dall'Afghanistan, il nostro impegno duraturo è chiaro. Rimaniamo impegnati attraverso i nostri strumenti diplomatici, economici e di assistenza per sostenere il futuro pacifico e stabile che il popolo afgano desidera e merita. Esortiamo i leader afgani e i talebani ad accelerare i progressi verso una soluzione politica negoziata e un cessate il fuoco permanente e globale per porre fine a oltre quarant'anni di conflitto e creare le condizioni che consentano ai rifugiati di tornare alle loro case in sicurezza”, conclude Blinken. (Res)