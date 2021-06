Energia: Brasile, Mato Grosso firma contratto a 5 anni per forniture gas dalla Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal gennaio del 2022 il governo dello stato di Mato Grosso, in Brasile, riceverà una fornitura continua di gas naturale dalla compagnia energetica statale boliviana Giacimenti petroliferi fiscali boliviani (Ypfb). L'intesa, valida per i successivi cinque anni, mette fine a un quadro di incertezza nelle forniture, ha detto il governatore di Mato Grosso, Mauro Mendes. "Dopo dieci anni di acquisti a singhiozzo di gas dalla Bolivia, per la prima volta firmiamo un contrato definitivo e chiaro", ha detto Mendes sottolineando che la fornitura incostante aveva creato un clima di scarsa affidabilità per questa fonte energetica. "Grazie a questo accordo contiamo di destinare parte delle forniture verso il distretto industriale oltre che allargare l'offerta verso altri municipi attualmente non riforniti. Si tratta di una matrice energetica importante in questo momento, sia in termini di risparmi per l'utilizzo nei veicoli, sia per quanto riguarda la fornitura alle industrie", ha detto. Il contratto dovrebbe garantire al Mato Groso di ricevere fino al 3,5 milioni di metri cubi di gas naturale al mese nel 2022, arrivando nel 2027 a raggiungere la quota mensile di 6,5 milioni di metri cubi. (Brb)