Assegno unico: Di Maio, è riforma che sostiene ripartenza famiglie

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sottolinea che "per sostenere le famiglie e la natalità servono strumenti concreti come l’assegno unico per i figli, che da luglio sarà realtà. Abbiamo appena concluso il Consiglio dei ministri, dove abbiamo approvato il decreto ponte, da circa tre miliardi di euro - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, proprio sull’assegno unico. Una riforma che lascerà il segno, che sostiene la crescita e la ripartenza delle nostre famiglie. Altro risultato ottenuto, continuiamo a lavorare per portare a casa sempre più provvedimenti utili ai cittadini". Il titolare della Farnesina aggiunge: "L’assegno unico sarà un supporto concreto a favore anche degli autonomi, delle partite Iva e ovviamente dei lavoratori dipendenti. Mettiamo solide basi e costruiamo mattone dopo mattone l'Italia del futuro: un Paese con più opportunità. È il momento di concretizzare il lavoro di questi mesi - conclude Di Maio -, facciamo parlare i fatti". (Rin)