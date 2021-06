Libia: Commissione diritti umani, governo persegua responsabili crimini contro l’umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per i diritti umani in Libia ha invitato il governo di unità nazionale guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba a compiere maggiori sforzi per perseguire coloro che sono coinvolti in crimini contro l’umanità a livello locale e internazionale. La richiesta al governo Dabaiba giunge mentre continuano ad essere scoperte fosse comuni nella città libica di Tarhuna a sud est di Tripoli. Ad oggi sono stati recuperati dalle fosse comuni i corpi di 140 persone. L’Unione europea ha imposto sanzioni contro due esponenti della milizia libica Kaniyat, che ha controllato la città libica di Tarhuna tra il 2015 e il giugno del 2020, considerata responsabile di gravi abusi dei diritti umani in Libia, in particolare uccisioni extragiudiziali e sparizioni forzate di persone tra 2015 e il giugno 2020. La milizia Kaniyat ha abbandonato Tarhuna ai primi di giugno del 2020 verso la Libia orientale. Dopo di ciò, diverse fosse comuni attribuite alla milizia (alleata del generale Khalifa Haftar durante il conflitto di Tripoli del 2019-2020) sono state scoperte nella città. La Commissione nazionale per i diritti umani ha esortato il governo a dare seguito al progetto lanciato dagli Stati Uniti d'America attraverso il ministero degli Esteri per sostenere gli sforzi per affrontare il dossier delle fosse comuni in Libia, lo scorso marzo. (Lit)