- "Congratulazioni a Marco Penna per la nomina a componente della commissione sull'ordinamento di Roma Capitale. Si tratta di uno stimato e riconosciuto professionista che ha sempre messo le sue competenze e le sue capacità a disposizione della collettività e per il miglioramento delle istituzioni in cui è stato impegnato". Lo afferma in una nota Claudio Durigon, sottosegretario al Mef. (Com)