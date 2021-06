Assegno unico: Gelmini, da governo importante accelerazione, far crescere indice natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, annuncia che "dal primo luglio arriva l’assegno unico per i figli: lo ha deciso il Consiglio dei ministri. In questa prima fase interesserà gli autonomi e i disoccupati - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, che al momento non percepiscono alcun assegno familiare. Vogliamo così dare, da subito, un aiuto concreto ai non garantiti, a coloro che maggiormente hanno subito disagi a causa della pandemia". Per Gelmini, "si tratta di un’importante accelerazione che il governo ha fortemente voluto imprimere ad una misura strategica che sarà per tutti realtà a partire dal mese di gennaio del 2022. Le famiglie vanno supportate con determinazione: dopo il Pil dobbiamo tornare a far crescere anche l’indice della natalità. L’Italia - conclude ancora Gelmini - deve tornare un Paese che crede nel futuro, e i figli sono la proiezione positiva che ciascuno di noi ha nei confronti del domani". (Com)