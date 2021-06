Libia: Unsmil, preoccupazione per arresto presidente sottocomitato Qasr al Akhiyar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso la sua preoccupazione per l'arresto di Hassan Al Faghl, presidente del sottocomitato del comune di Qasr Al Akhiyar e dipendente del Comitato centrale per le elezioni del consiglio municipale (Ccmce). Come riferisce Unsmil in una nota, la detenzione di Al Faghl prosegue dal 19 maggio e viola le leggi nazionali e gli obblighi internazionali della Libia, rappresentando “una grave minaccia per l'indipendenza istituzionale della Ccmce, ostacolando il suo mandato di amministrare, organizzare e supervisionare i processi elettorali locali in Libia”. Nella nota, la Missione Onu invita il Pubblico ministero a condurre un'indagine rapida, approfondita e trasparente su tale questione.(Lit)