Nato: Stoltenberg, da ruolo politico a concetto strategico, gli 8 punti della Agenda 2030

- Rafforzamento politico della Nato, potenziamento dell'impegno per la difesa collettiva, lavorare sulla resilienza, promuovere l'innovazione, sostegno all'ordine globale basato su regole, formare le capacità dei partner, affrontare il cambiamento climatico, sviluppare il prossimo concetto strategico dell'Alleanza. Sono gli otto punti dell'Agenda Nato 2030 che ha delineato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all'evento organizzato dalla Nato, dal Consiglio tedesco per le relazioni estere (Dgap) e dalla Brookings Institution. "Tra dieci giorni, i leader della Nato si incontreranno qui a Bruxelles, in un momento cruciale per la nostra Alleanza. Ci stiamo ritirando in Afghanistan", ha ricordato. "Allo stesso tempo, stiamo intensificando la nostra risposta alla crescente concorrenza globale. Russia e Cina stanno stanno guidando una reazione autoritaria contro l'ordine internazionale basato sulle regole. La Russia continua il suo modello di comportamento pericoloso, con il suo massiccio accumulo militare dall'Artico all'Africa. Intimidisce i suoi vicini. Sopprime l'opposizione pacifica in casa. Ed effettua attacchi informatici e ibridi in tutti i paesi della Nato", ha spiegato. Quindi" il nostro ambiente di sicurezza è più complesso" e "nessuno dei nostri Paesi può affrontare queste sfide da solo". Per questo c'è l'unione di Europa e Nord America nella Nato. (segue) (Beb)