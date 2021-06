Nato: Stoltenberg, da ruolo politico a concetto strategico, gli 8 punti della Agenda 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stoltenberg ha delineato le aree chiave dell'Agenda della Nato 2030. "Primo, rafforzeremo la Nato come forum unico e indispensabile per le consultazioni transatlantiche" questo perché "la Nato non è solo un'alleanza militare", ma "un'alleanza politico-militare" e "anche quando non possiamo intraprendere un'azione militare, la nostra unità politica conta". In secondo luogo, "rafforzeremo il nostro impegno per la nostra difesa collettiva, contro tutte le minacce. Dal 2014, abbiamo attuato il più grande rafforzamento della nostra difesa collettiva in una generazione" e quindi "attueremo rapidamente e pienamente i nostri piani per rafforzare la nostra posizione militare. Continuando ad aumentare la prontezza delle nostre forze, modernizzando le nostre capacità e investendo di più nella nostra difesa collettiva". Terzo obiettivo "è sviluppare obiettivi di resilienza a livello dell'Alleanza e lavorare con gli Alleati per tradurli in obiettivi nazionali concreti. Per proteggere la nostra infrastruttura critica. Rendere le nostre società meno vulnerabili agli attacchi e alla coercizione. E garantire che i nostri eserciti possano operare in pace, crisi e conflitti", ha spiegato. Quarto, "dobbiamo promuovere l'innovazione transatlantica: per affinare il nostro vantaggio tecnologico e prevenire i divari di innovazione tra gli alleati, per assicurarci di poter continuare a lavorare insieme". "Creeremo un acceleratore di difesa transatlantico - ha aggiunto - un nuovo centro per favorire una maggiore cooperazione tra alleati sulla tecnologia e una più stretta collaborazione con i nostri ricercatori, industrie e start-up di livello mondiale. Sostenuto con finanziamenti extra da quelle nazioni che decidono di partecipare". (segue) (Beb)