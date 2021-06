Nato: Stoltenberg, da ruolo politico a concetto strategico, gli 8 punti della Agenda 2030 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quinto obbiettivo "fare la nostra parte nel sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole. Parlando con una sola voce per difendere i nostri valori e interessi. E incoraggiando gli altri a rispettare le regole". Per questo, ha affermato Stoltenberg "rafforzeremo le nostre partnership esistenti, ad esempio con l'Unione europea. E stringeremo nuovi impegni, con Paesi simili in tutto il mondo, anche in Africa, Asia e America Latina". Sesto obiettivo è quello "di intensificare la nostra formazione e il sostegno allo sviluppo delle capacità per i partner. Dall'Iraq alla Giordania, dalla Georgia all'Ucraina. In aree come l'antiterrorismo, la lotta agli attacchi informatici, la gestione delle crisi e la riforma della difesa". Stoltenberg ha ricordato che "la Nato ha una lunga esperienza e dobbiamo basarci su di essa perché la formazione e lo sviluppo delle capacità dei nostri partner è il modo migliore per garantire stabilità nel nostro quartiere". Settimo obiettivo, il cambiamento climatico. "Il riscaldamento globale è un moltiplicatore di crisi. Quindi la Nato deve affrontare le conseguenze sulla sicurezza del cambiamento climatico. La mia ambizione è di avere un chiaro impegno politico al Vertice. Per ridurre significativamente le emissioni militari, contribuendo allo zero netto" delle emissioni. "Condurremo inoltre una valutazione a livello di Alleanza delle nostre risorse e installazioni, integrando il cambiamento climatico nella nostra pianificazione ed esercitazione, collaborando con l'industria per fornire capacità climaticamente neutre e dando priorità alla tecnologia sostenibile nei nostri acquisti". Ottavo obiettivo, "concorderemo di sviluppare il prossimo concetto strategico della Nato. Per riconfermarci nei nostri valori e nel nostro scopo duraturo. E adattandoci al mutevole ambiente di sicurezza", ha detto. (segue) (Beb)