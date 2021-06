Nato: Stoltenberg, da ruolo politico a concetto strategico, gli 8 punti della Agenda 2030 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E infine, per fare tutto questo dobbiamo investire di più. Siamo sulla strada giusta, con sette anni di aumenti consecutivi della spesa per la difesa da parte di Europa e Canada. Dobbiamo mantenere questo slancio. Ma non dobbiamo solo investire di più. Dovremmo anche investire meglio. Ecco perché dovremmo aumentare il budget a fondi comuni della Nato. Per aiutare a finanziare più formazione ed esercitazioni congiunte, difese informatiche più forti, capacità all'avanguardia e più capacità di sviluppo per i nostri partner. Perché investire insieme attraverso la Nato è un moltiplicatore di forze", ha concluso il segretario generale della Nato. (Beb)