Ue: Russia adegui legislazione ad impegni assunti con diritto europeo e internazionale

- L'Unione europea esorta la Federazione Russa ad adeguare la legislazione interna agli impegni assunti da Mosca ai sensi del diritto europeo e internazionale sui diritti umani. Lo ha dichiarato in una nota il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) rimandando alla firma che oggi il presidente Vladimir Putin ha apposto alla nuova legge "che vieta a chiunque abbia legami con le cosiddette 'organizzazioni estremiste' di candidarsi alle elezioni in Russia". Per il Seae, "questa nuova legge è un altro strumento contro le voci critiche e di opposizione, che ridurrà ulteriormente il pluralismo politico in Russia. Questa decisione, in vista delle elezioni della Duma di Stato di settembre e in concomitanza con le leggi sugli 'agenti stranieri' e le 'organizzazioni indesiderabili', rafforza una sistematica repressione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà. Inoltre, è di ulteriore preoccupazione che questa legge avrà forza retroattiva". Per questo, "l'Unione europea esorta le autorità russe ad abrogare questa legge e ad adeguare la legislazione russa agli impegni assunti dalla Russia ai sensi del diritto europeo e internazionale sui diritti umani, compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa". (Beb) (Beb)