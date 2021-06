Atlantia: Fitch pone giudizio in Rating watch positive dopo ok soci a cessione Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Fitch, a valle dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti di Atlantia, con il voto favorevole dell’86,86 per cento del capitale rappresentato, della proposta del Consiglio di amministrazione per la cessione dell’intera quota in Autostrade per l’Italia ha posto in Rating watch positive il merito di credito di Atlantia (holding) “BB”, Autostrade per l’Italia “BB+”, e di Aeroporti di Roma “BBB-“.(Com)