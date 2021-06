Governo: da Cdm via libera a decreto Pa per reclutamento personale per attuazione Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il reclutamento di personale nella Pubblica amministrazione per l'attuazione, da qui fino a dicembre del 2026, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il via libera è giunto dopo una breve sospensione della riunione, legata alla richiesta del responsabile per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, di avere maggiore personale per il suo dicastero. (Rin)