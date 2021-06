Ue-Kirghizistan: Consiglio cooperazione, focus su relazioni bilaterali, riforme e Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relazioni bilaterali, riforme, Covid e situazione economica. Sono alcuni dei temi affrontati oggi, in videoconferenza, dal Consiglio di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan, nella sua diciottesima riunione. La riunione è stata presieduta dal ministro degli Affari esteri del Portogallo, Augusto Santos Silva, per la parte dell'Ue, a nome dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. La delegazione kirghisa era presieduta dal ministro degli Affari esteri, Ruslan Kazakbaev. Il Consiglio di cooperazione ha esaminato lo sviluppo positivo delle relazioni bilaterali, compreso il calendario provvisorio per la firma dell'accordo rafforzato di partenariato e cooperazione, nonché il sostegno dell'Ue alle riforme del Kirghizistan nei settori della magistratura, dell'istruzione, dello sviluppo rurale e della gestione delle risorse idriche, anche in vista del programma indicativo pluriennale di cooperazione 2021-2027. I ministri hanno discusso del rafforzamento dello stato di diritto, dei progressi nelle riforme giudiziarie ed elettorali, in vista delle elezioni parlamentari kirghize previste in autunno, del buon governo, degli sforzi contro la corruzione, della cooperazione con la società civile, dei diritti umani (compresi casi individuali di rilievo) e libertà fondamentali. L'Ue ha sottolineato l'importanza che la legislazione di attuazione della nuova Costituzione segua il parere giuridico congiunto del 19 marzo 2021 sul progetto di Costituzione della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. (segue) (Beb)