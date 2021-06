Ue-Kirghizistan: Consiglio cooperazione, focus su relazioni bilaterali, riforme e Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di cooperazione ha inoltre valutato l'impatto della pandemia di Covid-19 sulle libertà, i diritti umani, le vulnerabilità sociali, nonché la situazione macroeconomica e il commercio, con l'obiettivo che l'Ue contribuisca a far fronte alle esigenze e ai fattori di rischio più critici. Entrambe le parti hanno scambiato informazioni sul lancio della vaccinazione, riconoscendo l'importanza di promuovere la vaccinazione tra la popolazione. L'Ue ha accolto con favore l'intenzione della Repubblica del Kirghizistan di ospitare il primo forum economico Ue-Asia centrale entro la fine dell'anno a Bishkek. A tal fine, l'Ue ha sottolineato la necessità di garantire investimenti favorevoli e un clima imprenditoriale nel paese e ha incoraggiato le rispettive riforme. Entrambe le parti hanno discusso della cooperazione commerciale nell'ambito del regime Spg+ dell'Ue e della relativa osservanza da parte del Kirghizistan delle 27 convenzioni internazionali fondamentali. Il ministro degli Esteri Santos Silva e il ministro degli Esteri Kazakbaev hanno discusso delle opportunità per aumentare la cooperazione regionale. Particolare attenzione è stata dedicata ai recenti violenti scontri al confine tra Kirghizistan e Tagikistan; l'Ue ha chiesto informazioni sui passi e le sfide per ridurre le tensioni alla frontiera comune e ha offerto la sua assistenza attraverso i suoi programmi regionali che si occupano di gestione delle frontiere e delle acque, nonché un sostegno politico continuo. Il Consiglio di cooperazione ha inoltre affrontato lo sviluppo delle relazioni del Kirghizistan con i suoi principali partner nel vicinato e oltre, nonché gli sforzi del Kirghizistan per contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan. (Beb)