Vaccini: Ronzulli (FI), successo campagna lombarda evidente

- "Grazie a Letizia Moratti, a Guido Bertolaso e alla Regione Lombardia, sono state somministrate quasi 6 milioni e mezzo di dosi di vaccino, un sesto del totale delle vaccinazioni effettuate in tutta Italia. È evidente l'enorme successo di una campagna che va avanti senza sosta e che dimostra ancora una volta l'efficienza e la solidità del sistema sanitario lombardo, un'eccellenza europea". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati Licia Ronzulli a margine di un incontro con Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. "Di certo la Lombardia sarà la prima regione a vaccinare l'intera popolazione entro luglio. Tutte le istituzioni coinvolte - afferma Rozulli - stanno svolgendo davvero un grande lavoro che prosegue senza sosta e grazie al quale è stato possibile iniziare a far ripartire l'economia lombarda, riaprendo le attività garantendo la sicurezza sanitaria. Presto sarà possibile lasciarsi l'incubo Covid alle spalle e concentrarsi sulle sfide che la Regione sarà chiamata ad affrontare per l'attuazione del recovery. Non c'è dubbio alcuno che anche in questo caso la Lombardia otterrà risultati fondamentali per la crescita e la ripresa dell'intero Paese". (Com)