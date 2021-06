Covid: "Fuori dall’emergenza, buona amministrazione e solidarietà", l’iniziativa di Fp Cgil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa pandemia ci impone un cambio di strategia, un cambio di rotta. Credo che debbano essere quattro le strade da intraprendere insieme per nuovi modelli sanitari - ha aggiunto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Il primo punto - ha spiegato D’Amato - è arrivare a una rivoluzione digitale nella sanità. Dobbiamo investire nei percorsi di rinnovamento tecnologico, tele assistenza, tele monitoraggio, tele consulto, Secondo: esigenza di rafforzare il territorio a partire dalle cure domiciliari". Come terzo punto, per D'Amato serve "un ripensamento di attori sul territorio, a partire da medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Puntare su giovani leve e fare in modo, senza forzature, che questi medici possano liberamente scegliere se far parte del servizio regionale-nazionale sanitario oppure optare per il regime di convenzione. Infine, l’esperienza con Usca, non si può limitare solo all’emergenza. Si deve investire in una rete di emergenza domiciliare. Questo deve appartenere a una riflessione a tutto tondo sul sistema sanitario. Dobbiamo uscire più forti da questa pandemia e con una sanità del territorio molto più rafforzata di quella attuale", ha concluso l’assessore. (Rer)