Nigeria: governo sospende attività di Twitter nel paese

- Il governo nigeriano ha sospeso a tempo indeterminato le attività di Twitter nel Paese. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Informazione Lai Mohammed, spiegando che la misura è stata presa a causa dell'uso "persistente della piattaforma per attività che sono in grado di minare la realtà aziendale nigeriana". Il ministro non ha apporfondito i motivi per i quali la misura è stata disposta e non ha specificato in cosa consistesse la citata "sospensione delle operazioni". (Res)