Myanmar: vice ministro Esteri del governo ombra, abbiamo perso fiducia nell’Asean

- L’opposizione in Myanmar ha perso fiducia nelle iniziative dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) volte a risolvere la crisi aperta dal colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa online Moe Zaw Oo, vice ministro degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun), l’esecutivo ombra formato in opposizione alla giunta militare e considerato da quest’ultima una “organizzazione terroristica”. “Abbiamo poca fiducia negli sforzi dell’Asean. Tutte le nostre speranze sono svanite. Non vediamo un piano credibile”, ha affermato Moe Zaw Oo. Parole che giungono nello stesso giorno in cui il capo della giunta, il generale Min Aung Hlaing, ha incontrato il segretario generale dell’Asean, Lim Jock Hoi, e il delegato del Brunei (presidente di turno dell’associazione) Erywan Yusof. (segue) (Res)