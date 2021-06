Sociale: Campidoglio, dal primo luglio riaprono i centri per anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina ha approvato la Memoria che conferma, ai sensi della normativa nazionale, la possibilità di riaprire, dal primo luglio, il servizio nei Centri sociali anziani del territorio. Lo comunica il Campidoglio in una nota. "I circa 150 Centri sociali anziani della città potranno così riaprire le porte agli oltre 65 mila iscritti proponendo attività ricreative, sociali, culturali e di informazione, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e di prevenzione del contagio. La possibilità, in zona gialla e a partire dal primo luglio, di riprendere le attività in centri culturali, sociali e ricreativi è infatti prevista all'interno del Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, con esclusione delle attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso. Il Dipartimento Politiche Sociali invierà lunedì una circolare ai Municipi con le informazioni utili a garantire la riapertura in sicurezza dei Centri Sociali Anziani sui relativi territori". (segue) (Com)