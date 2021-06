Lazio: assessora Transizione ecologica, trasformare 30 per cento superficie in area protetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trasformare il 30 per cento di superficie regionale in area naturale protetta, come indicato dall'Agenda Ue 2030, e realizzare a Civitavecchia una grande riconversione energetica e produttiva basata su fonti rinnovabili affinché diventi il progetto-pilota di una più ampia programmazione di sviluppo sostenibile su base regionale e nazionale, coerentemente con l'obiettivo Ue di arrivare a zero emissioni inquinanti entro il 2050: sono questi due passaggi-chiave per sdoganare la Transizione Ecologica direttamente sui territori del Lazio, non solo a livello normativo e amministrativo, tirarla fuori dai provvedimenti e renderla tangibile per tutti i cittadini e i turisti della nostra splendida regione". Così in una nota Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio, alla vigilia della Giornata mondiale dell'ambiente del 5 giugno. (Com)