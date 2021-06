Lazio: nuove luci alle Grotte di Collepardo, Zingaretti "arricchirà offerta turistica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si accendono le luci nelle Grotte di Collepardo, il suggestivo sito speleologico in provincia di Frosinone che, con le Grotte di Pastena e il Pozzo d’Antullo, costituiscono un unico grande patrimonio naturalistico. Dal 2019, la Regione si è impegnata a valorizzare e tutelare i tre geositi rilevandone la gestione e affidandola alla società regionale Lazio crea Spa in collaborazione con le amministrazioni locali. Oggi il governatore Nicola Zingaretti ha inaugurato il nuovo progetto di illuminazione e il rinnovato percorso audioguidato di Collepardo: "un’azione importante che, con un investimento di circa 380 mila euro, non solo restituisce nuova luce a una delle grotte più affascinanti del nostro territorio ma permetterà un’esperienza di visita inedita riducendo al contempo l’impatto ambientale - ha dichiarato Zingaretti -. Da oggi siamo in grado di restituire ai cittadini un luogo di grande pregio e bellezza, grazie ad un innovativo progetto di illuminazione, che lo renderà fruibile in tutto il suo splendore e a basso impatto ambientale, in linea con i nostri programmi di governo. Un progetto sul quale abbiamo fortemente creduto è che il frutto di un grande lavoro di squadra che permetterà anche di arricchire l’offerta turistica di questo territorio e di tutto il Lazio", ha concluso Zingaretti. (segue) (Rer)