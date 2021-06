Lazio: nuove luci alle Grotte di Collepardo, Zingaretti "arricchirà offerta turistica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Con Collepardo, si dà il via a un nuovo corso di valorizzazione e promozione dell'area: sono allo studio, infatti, nuovi sistemi di illuminazione e supporto alla visita per le Grotte di Pastena. Presenti all'inaugurazione anche il Capo di Gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti, il sindaco di Collepardo Mauro Bussiglieri e la presidente del Wwf Italia e giornalista Donatella Bianchi che ha prestato la propria voce per un'approfondita audioguida dedicata ai visitatori di tutte le età. L'evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio, è arricchito dalle note jazz del pianista Danilo Rea. Il rinnovato progetto illuminotecnico restituisce nuova luce allo spettacolo naturale del sito supportando l'esperienza di visita, la comprensione e la conoscenza delle risorse naturali di questo ambiente ipogeo proteggendo al contempo la biodiversità. Un progetto innovativo promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con Lazio crea Spa, messo in opera da Enel X e firmato dalla pluripremiata lighting designer Chiara Carucci di OkiDoki Architects: specialista nel campo dell'illuminazione urbana e dei beni culturali, riconosciuta tra i migliori "40 under 40" agli Ld Awards 2016, oggi a Stoccolma, dove vive e lavora, è anche coordinatrice del Nordic Chapter di Iald (International association of lighting designers). Con l'ingegnere Massimiliano Faina, Chiara Carucci ha studiato un nuovo sistema di illuminazione che riporta le grotte alla loro bellezza "naturale". Grazie a questo progetto, il design supporta il percorso di visita utilizzando non solo la luce ma anche i contrasti e le ombre per guidare a una visione corretta dell'ipogeo.