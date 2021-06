Lazio: nuove luci alle Grotte di Collepardo, Zingaretti "arricchirà offerta turistica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo studio della luce del sole della Carucci, il nuovo sistema riproduce la luce naturale e dà la possibilità al pubblico di scoprire le grotte in tutta la loro complessità e autenticità con coni visivi e a zone che, enfatizzando le altezze e amplificando gli scenari, sono in grado di raccontare al visitatore la storia stessa del geosito. L’intensità luminosa e la durata dell'illuminazione sono regolate per coordinarsi al percorso di visita e alla quantità di luce naturale che penetra la grotta, attivandosi solo al passaggio dei visitatori così da agevolare la comprensione di ogni area narrativa. Questo nuovo sistema riduce l’impatto ambientale garantendo un netto miglioramento a livello di efficientamento energetico con la sostituzione di elementi illuminanti obsoleti e la creazione di un impianto di ultima generazione. Sono 198 punti luce a led che generano meno calore, sono più efficienti e hanno una durata di vita maggiore rispetto alle precedenti lampade a ioduri e a sodio. Il progetto nel complesso, oltre a valorizzare la grotta, garantisce un notevole risparmio energetico con circa il 95 per cento di consumi in meno rispetto al passato. Un’illuminazione funzionale e selettiva che diventa anche strumento di interpretazione ambientale ponendo l’accento sugli elementi più importanti ed evocativi delle Grotte di Collepardo ma anche sulle caratteristiche, i valori e i fenomeni naturali che vi si verificano e che continuano a disegnarne e modellarne il paesaggio. (segue) (Rer)