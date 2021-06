Lazio: nuove luci alle Grotte di Collepardo, Zingaretti "arricchirà offerta turistica" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare intensità eccessive, l’illuminazione degli speleotemi (i depositi minerari) è differenziata dalla luce di percorso e di sicurezza. Il nuovo sistema di illuminazione permette di muoversi in sicurezza ma anche di rispettare la natura: i corpi illuminanti, posizionati a circa 1 metro dalle superfici, così come le luci di camminamento poste lungo i corrimano esistenti, sono stati scelti e studiati accuratamente per limitare la crescita di lampenflora, organismi fototrofi in grado di utilizzare come fonte di energia la luce, ovvero batteri, muschi e altri vegetali “alieni”. Il controllo delle ottiche, inteso come la scelta della giusta apertura di fascio luminoso per ogni elemento che costituisce la “scena”, contribuisce alla protezione della delicata fauna degli ambienti ipogei. Per questo, anche i tempi e le modalità di realizzazione dell’intervento sono stati programmati in relazione alla presenza della colonia di chirotteri -nome scientifico dei pipistrelli -nelle grotte, tenendo in considerazione il periodo di letargo invernale (fino alla metà di marzo) e la formazione della “nursery” (metà maggio). (segue) (Rer)