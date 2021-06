Lazio: nuove luci alle Grotte di Collepardo, Zingaretti "arricchirà offerta turistica" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tappe del percorso di visita, scandite dal nuovo sistema di illuminazione, saranno accompagnate dalla voce di Donatella Bianchi, Presidente di Wwf Italia. Ben due audioguide complete, una per i grandi e una dedicata ai più piccoli, per scoprire il patrimonio di biodiversità e di testimonianze archeologiche del geosito. Dall’ingresso, dopo l’esposizione delle regole di visita, i visitatori potranno salire a turno sul Palco per comprendere le dimensioni della Grotta - grazie a un taglio di luce sulla volta che evidenzia le numerose stalattiti e l’illuminazione sulla parete frontale che consente di percepirne la profondità -e vedere la Pigna, probabilmente la formazione più caratteristica della grotta. Riscendendo e proseguendo lungo il percorso, si potrà ammirare anche il Trono della Regina, colata stalagmitica a gradoni che si dice la Regina Margherita scelse come seduta regale nel corso della storica visita del 1904. Il percorso prosegue con la visita della Foresta pietrificata o Cattedrale in cui l’illuminazione pone l’accento sulla verticalità e l’imponenza degli speleotemi che enfatizzano la sacralità del luogo. Grazie alla guida di Donatella Bianchi, i visitatori potranno notare particolari interessanti come le tracce di fuliggine dovute all’uso in passato di torce per l’illuminazione della grotta e che testimoniano la presenza umana nel corso dei secoli, sin dalla preistoria; ma anche conoscere i fenomeni carsici che portano alla formazione delle stalattiti e delle stalagmiti, l’importanza della luce e imparare a rispettare gli attuali “abitanti” della grotta: i pipistrelli. Un vero e proprio viaggio al centro della Terra, dunque, per conoscere un mondo pressoché sconosciuto fatto di storia e natura con una “sorpresa” finale in serbo per i visitatori. (segue) (Rer)