Lazio: nuove luci alle Grotte di Collepardo, Zingaretti "arricchirà offerta turistica" (6)

- In partenza anche la programmazione estiva delle Grotte di Collepardo che, con il Pozzo d’Antullo e le Grotte di Pastena, ospiterà tanti interessanti eventi da giugno a settembre. Concerti, teatro, clownerie, laboratori per grandi e bambini, ma anche escursioni naturalistiche, percorsi in bicicletta, visite guidate, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio e molto altro. Si terranno al Pozzo d’Antullo i primi due eventi della programmazione del sito di Collepardo: sabato 5 giugno con “Il fascino delle orchidee selvatiche” a cura dell’Associazione Sylvatica: esplorazione attraverso le immagini delle orchidee dei Monti Ernici con Bruno Petriglia, florista dell'Ecomuseo Orto del Centauro Chirone di Collepardo e autore del volume "Orchidee del Lazio"; domenica 6, teatro e natura si incontrano con “Le voci e suoni della natura in teatro”, a cura di Customade Agency: racconti teatrali con personaggi e temi espirati alla tutela dell'ambiente. A Pastena, sabato 5 giugno, appuntamento a cura di Gal - Copagri (Organizzazione dei produttori agricoli) in collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese del settore del food, per “Enogastronomia e mondo rurale”: presentazione delle aziende e degustazione dei prodotti tipici del territorio; domenica 6, l’associazione La Frontiera, con animazioni in costume, ricreerà nel Parco delle Grotte di Pastena un vero e proprio accampamento di briganti con racconti, canti e balli. Un ricco calendario di appuntamenti dedicati a tutte le età che animeranno l’estate delle Grotte all’insegna della scoperta di questi importanti siti ipogei. (Rer)