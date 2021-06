Lazio: Battisti (Pd), nuova luce alle Grotte di Collepardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È una Regione ambiziosa che crede nelle immense potenzialità del comparto turistico della Provincia di Frosinone. Alle Grotte di Collepardo inauguriamo un progetto incredibile per la Ciociaria: un'illuminazione innovativa firmata dalla lighting designer Chiara Carucci, permette di vedere le grotte sotto una nuova luce, amplificando le emozioni che si provano a visitare questo splendido sito". Così in una nota la Presidente della I Ccp della Regione Lazio, Sara Battisti. "La voce di Donatella Bianchi, presidente di Wwf Italia accompagnerà i visitatori in un percorso esperienziale e multimediale. Gli eventi estivi a Collepardo, Pastena e al Pozzo di Antullo, inoltre, restituiranno ai turisti il piacere di vivere la natura della Ciociaria. La Regione Lazio dimostra di credere nelle potenzialità della nostra Provincia, il turismo sarà il volano straordinario della ripartenza della Provincia di Frosinone. Un ringraziamento per la realizzazione di questo progetto va al presidente, Nicola Zingaretti, al capo di Gabinetto, Albino Ruberti, al Presidente di Lazio crea Luigi Pomponio, al direttore Vito Consoli, al sindaco Mauro Bussiglieri e a tutta la squadra che si è messa a completa disposizione: con loro stiamo costruendo davvero un'altra Provincia", conclude Battisti.(Com)