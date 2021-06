Americhe: Mercosur, Uruguay insiste su apertura blocco ad accordi bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, è tornato a chiedere che i paesi del Mercato comune del Sud (Mercosur) possano negoziare singolarmente accordi bilaterali con paesi terzi. "Il governo sta mantenendo l'impegno assunto in campagna elettorale ad aprirsi al mondo", ha dichiarato Lacalle Pou in un forum dell'Unione esportatori. "A noi piace giocare nei campionati grandi, non in quelli piccoli (...) stiamo chiedendo ai soci del Mercosur di giocare contro il resto del mondo", ha aggiunto usando una metafora calcistica. Il capo di Stato uruguaiano ha escluso ad ogni modo una rottura con i soci del blocco formato anche da Argentina, Brasile e Paraguay, e soprattutto con Buenos Aires, il cui governo di Alberto Fernandez è quello che più si oppone alla proposta di flessibilizzazione. "Non si tratta di sbattere la porta né di andarsene, dobbiamo sentire i nostri vicini argentini e brasiliani", ha aggiunto. Le parti ad ogni modo si sono date appuntamento ad una nuova riunione del consiglio che si terrà entro giugno. (segue) (Abu)