Americhe: Mercosur, Uruguay insiste su apertura blocco ad accordi bilaterali (5)

- La presidenza pro tempore argentina ha inoltre in agenda come punto centrale l'inclusione a pieno titolo della Bolivia all'interno del blocco. Il paese andino attualmente, così come il Cile, è un membro associato del Mercosur. Alberto Fernandez ha interesse ad una sua rapida inclusione anche per controbilanciare, in alleanza con il governo di sinistra di Luis Arce, il peso dei tre governi di orientamento conservatore di Brasile, Paraguay e Uruguay. Questi tre paesi spingono dal canto loro per mettere al centro dell'agenda gli altri due punti: quello della revisione dello schema di dazi alle importazioni e quello della flessibilizzazione sugli accordi commerciali. Si tratta di interessi contrastanti. Il governo argentino, si trova a gestire una fortissima crisi finanziaria che va ben al di là delle conseguenze dell'impatto della pandemia, e ritiene necessario rafforzare l'integrazione regionale prima di esporsi ad ulteriori aperture commerciali. I governi di orientamento liberista di Brasile, Uruguay e Paraguay puntano invece a una maggiore apertura al mercato globale per dare una nuova spinta alle esportazioni. (segue) (Abu)