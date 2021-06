Usa: si dimette il capo del Partito repubblicano in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allan West, capo del Partito repubblicano nel Texas e forte sostenitore dell’ex presidente Donald Trump, ha annunciato oggi le proprie dimissioni “irrevocabili”. Lo ha reso noto la stessa forza politica in un comunicato, limitandosi a osservare che West “rifletterà sul prossimo capitolo della sua carriera politica”. La scelta del suo sostituto avverrà l’11 luglio prossimo. “È stato un onore prestare servizio come presidente del Partito repubblicano del Texas, verso il quale vanno le mie preghiere”, è il commento dell’esponente politico. Già membro del Congresso e ufficiale dell’esercito in congedo, West era stato eletto presidente del Partito repubblicano del Texas lo scorso anno sulla scia del proprio fermo sostegno a Trump e della propria opposizione alle restrizioni pandemiche. Il mandato, che sarebbe scaduto fra due mesi, è stato tuttavia caratterizzato da aspre polemiche, in particolare alla luce delle critiche rivolte da West al governatore repubblicano Greg Abbott. In un’intervista concessa dopo le elezioni presidenziali del 2020, il leader repubblicano aveva anche suggerito l’idea di una secessione del Texas dagli Stati Uniti.(Nys)