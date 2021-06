Francia: Covid, Sncf garantisce che il filtraggio sui Tgv dell'aria è efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda pubblica del trasporto ferroviario francese (Sncf) risponde alle critiche mosse dall'ispettorato del lavoro del Dipartimento del Reno, che ha riscontrato nei treni ad alta velocità (Tgv) "un rinnovamento dell'aria insufficiente" e rischioso per la circolazione del coronavirus. Il rapporto, realizzato su richiesta del sindacato Sud Rail e riportato dal quotidiano di inchiesta "Mediapart", afferma che la concentrazione a bordo dei Tgv è superiore alla soglia delle 800 parti per milione (ppm) raccomandata dall'Alto consiglio per la salute pubblica per luoghi chiusi che ricevono del pubblico. Sulla tratta Lione-Montpellier il dato ha raggiunto quota 1.380 ppm, mentre nella stazione di Valence era di 3.994 ppm. La Sncf si è difesa affermando che le raccomandazioni non sono valide per il trasporto ferroviario. Secondo quanto riferiscono i media francesi, l'azienda ha assicura che il sistema di filtraggio "equivale a quello di una mascherina". (Frp)