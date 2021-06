Rieti: Coldiretti, da domani torna ogni week end il mercato di campagna amica al Terminillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani torna l’appuntamento del week end con il mercato di Campagna amica al Terminillo. Un appuntamento settimanale, in programma ogni sabato e domenica dalle ore 9:00 alle 18:00, fino al 12 settembre. Lo comunica in una nota Coldiretti Rieti. "Sui banchi saranno presenti, oltre a frutta e verdura, anche formaggi e salumi, le marmellate di castagna, il miele e i legumi secchi, ma anche uova e porchetta o la birra spillata e in bottiglia e poi prodotti da forno, farina e pasta secca". "Quella dello scorso anno al Terminillo è stata un’esperienza davvero positiva - spiega il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - che nei mesi estivi ha fatto registrare oltre il 30 per cento delle presenze in coincidenza con un incremento di turisti e dunque anche un aumento delle vendite. L’invito ai consumatori è quello di prediligere prodotti Made in Lazio, che rappresentano sempre una garanzia, a fronte dei maggiori controlli a cui vengono sottoposti". (segue) (Com)