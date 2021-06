Rieti: Coldiretti, da domani torna ogni week end il mercato di campagna amica al Terminillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crescono i consumi e gli accessi ai mercati di Campagna Amica - prosegue la mota - a dimostrazione che le abitudini alimentari degli italiani sono cambiate durante la Pandemia. E’ quanto emerge da un’indagine elaborata da Coldiretti Lazio, che evidenzia un incremento del 26 per cento dell’accesso al mercato di Campagna Amica e un aumento della spesa media, che è passata da 27 euro a 34 euro". "Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Rieti - conclude Risolo - per la collaborazione nella realizzazione del mercato, che raggrupperà le nostre aziende del territorio e darà risalto ai prodotti tipici locali e alle tradizioni della cucina contadina. Straordinario il rapporto di fiducia che si instaura tra i consumatori e i produttori". (Com)