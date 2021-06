Usa-Oman: colloquio Blinken e ministro Al Busaidi, focus su cessate il fuoco Gaza e Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente crisi tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e la guerra in Yemen sono stati i temi al centro del colloquio telefonico tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri dell'Oman Sayyid Badr al Busaidi. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Durante il colloquio, ha affermato Price, segretario di Stato e il responsabile della diplomazia di Mascate “hanno discusso degli sforzi per ridurre i rischi di ulteriori conflitti tra Israele, Hamas e altre gruppi a Gaza”. Inoltre, ha aggiunto Price, “il segretario Blinken ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti per una soluzione a due Stati e ha sottolineato che palestinesi e israeliani meritano ugualmente di vivere in sicurezza e con dignità”. Blinken e il ministro degli Esteri dell’Oman hanno entrambi concordato la necessità di un cessate il fuoco immediato per porre fine alla guerra in Yemen e alle sofferenze del popolo yemenita.(Nys)