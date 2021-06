Ue: Borrell in Indonesia e in sede Asean per approfondire le relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di quattro giorni dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in Indonesia dimostra l'interesse dell'Ue ad approfondire le relazioni con il Paese. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha fatto un resoconto complessivo della visita che si è chiusa oggi dell'Alto rappresentante in Indonesia e presso la sede dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Il Seae ha spiegato che la visita ha dimostrato "il desiderio dell'Ue di approfondire le relazioni con l'Indonesia, una delle più grandi democrazie ed economie del mondo, che terrà la presidenza del G20 nel 2022 e la presidenza dell'Asean nel 2023, nonché di sviluppare ulteriormente il suo partenariato strategico con l'Asean".Nel suo incontro con il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, Borrell ha sottolineato la volontà dell'Ue di accelerare i lavori con l'Indonesia per completare i negoziati sull'accordo di partenariato economico globale, che sarebbe il terzo accordo di libero scambio dell'Ue con uno dei membri dell'Asean, e ha sottolineato come l'attuazione di tale accordo potrebbe accompagnare e rafforzare gli sforzi di modernizzazione economica del governo. (segue) (Beb)