Ue: Borrell in Indonesia e in sede Asean per approfondire le relazioni (2)

- Borrell ha incontrato separatamente il ministro degli Esteri, Retno Marsudi, e hanno discusso della loro volontà di dare nuovo slancio alle relazioni Ue-Indonesia. Hanno avuto discussioni approfondite sulla lotta contro la pandemia di Covid 19 e le vaccinazioni, e l'Alto Rappresentante ha accolto con favore il ruolo chiave del ministro come copresidente del Covax Advanced Market Commitment Engagement Group, lo strumento di finanziamento sostenuto dall'Ue per garantire la partecipazione di 92 economie a basso e medio reddito allo strumento Covax. "Dire che nessuno sarà al sicuro finché tutti non saranno al sicuro è positivo, ma è più facile a dirsi che a farsi. L'Europa ha compiuto un grande sforzo per fornire vaccini al resto del mondo. Siamo infatti il principale esportatore: metà dei vaccini prodotti in Europa sono stati esportati nel resto del mondo", ha sottolineato Borrell in un punto stampa congiunto con Marsudi. L'Alto rappresentante ha inoltre sottolineato la necessità di lavorare insieme per affrontare le questioni relative all'olio di palma, allo sviluppo sostenibile e alla transizione verde. Borrell ha accolto con favore la leadership del ministro Marsudi nel tentativo di affrontare la situazione in Myanmar all'interno dell'Asean. Ha inoltre sottolineato le preoccupazioni dell'Ue per la mancanza di sviluppi positivi sul campo e la volontà dell'Ue di sostenere gli sforzi dell'Asean per attuare rapidamente il suo "consenso in cinque punti" sul Myanmar. Retno Marsudi e Josep Borrell hanno anche discusso un'ampia gamma di altre questioni globali, inclusa la situazione in Palestina e Israele, in Afghanistan e nell'Indo-Pacifico e hanno anche partecipato alla firma di un progetto da 10 milioni di euro finanziato dall'Ue per sostenere gli ospedali universitari di insegnamento a East Java e South Sulawesi nella lotta contro il Covid 19. Borrell ha invitato il ministro degli Esteri Marsudi a visitare Bruxelles quanto prima.Con il ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto, Borrell ha discusso della cooperazione Ue-Indonesia in materia di sicurezza e difesa e ha sottolineato la volontà dell'Ue di estendere la sua cooperazione con l'architettura di sicurezza incentrata sull'Asean nella regione, soprattutto nel settore della sicurezza marittima. (segue) (Beb)