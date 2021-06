Ue: Borrell in Indonesia e in sede Asean per approfondire le relazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Seae ha spiegato che al Parlamento indonesiano Borrell ha incontrato i membri della Commissione per le relazioni estere e della Commissione per la cooperazione interparlamentare. Ha accolto con favore l'opportunità di impegnarsi su argomenti diversi come la pandemia e i vaccini, la transizione energetica, la digitalizzazione e la sicurezza marittima. Borrell ha inoltre visitato la sede dell'Asean di cui ha incontrato il segretario generale, Lim Jock Hoi, e il comitato dei rappresentanti permanenti per discutere l'approfondimento delle relazioni Ue-Asean per far progredire il partenariato strategico. Hanno anche discusso della transizione verde, della connettività, del Covid 19 e della cooperazione in materia di difesa. Borrell ha nuovamente incoraggiato fortemente l'Asean nei suoi sforzi per affrontare la situazione in Myanmar. L'Alto rappresentante e il segretario generale hanno inoltre lanciato il progetto "Risposta e preparazione alla pandemia sanitaria nel sud-est asiatico" finanziato dall'Ue con 20 milioni di euro e aperto ufficialmente l'ufficio progetti dell'Ue presso il segretariato dell'Asean.Borrell ha visitato il Centro di coordinamento dell'Asean per l'assistenza umanitaria per conoscere l'impatto del contributo finanziario dell'Ue in supporto del centro. L'Alto rappresentante ha inoltre inaugurato la nuova sede della delegazione dell'Ue in Indonesia e, a seguito del rafforzamento delle relazioni Ue-Asean verso un partenariato strategico, ha supervisionato l'aggiornamento ufficiale della missione dell'Ue nell'Asean a delegazione dell'Ue a tutti gli effetti, ha accolto con favore la conclusione positiva dei negoziati su un accordo globale sui trasporti aerei Ue-Asean come un primo e importante passo avanti in questo senso. (segue) (Beb)