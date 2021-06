Ue: Borrell in Indonesia e in sede Asean per approfondire le relazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il Seae ha spiegato che Borrell ha anche tenuto un discorso al Centro per gli studi strategici e internazionali sulla strategia dell'Ue per la cooperazione nell'Indo-Pacifico. L'Alto rappresentante ha sottolineato il rischio che la politica e il nazionalismo superino lo sviluppo economico e la cooperazione, che sono stati il collante che ha tenuto insieme i paesi dell'Indo-Pacifico e ha sollevato milioni di persone dalla povertà. "La regione dell'Indo-Pacifico è il futuro, ma l'insicurezza e le tensioni stanno aumentando, minacciando l'ordine e l'equilibrio di questa regione dinamica", ha affermato Borrell. "Il punto chiave è che la crescita economica di questa regione si basi sull'apertura, su regole stabili e condivise e sulla sicurezza condivisa. L'interesse dell'Ue è proprio questo: che l'ordine regionale rimanga aperto e basato su regole. Possiamo contribuire molto, cosa che, come ho potuto constatare durante la mia visita, è riconosciuta dai nostri partner regionali che considerano l'Ue un attore affidabile e affidabile", ha concluso Borrell. (Beb)