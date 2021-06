Azerbaigian: Rizzotti (FI), da Armenia intollerabile violazione diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono intollerabili i silenzi della comunità internazionale che troppo spesso ha voltato le spalle su quanto sta accadendo nel Nagorno Kabarach, scenario anche oggi dell’ennesima tragedia che ha colpito civili, tra cui due giornalisti". Lo afferma, in una nota, la senatrice Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e membro della delegazione parlamentare presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro-europea. "Le mine antiuomo sono state messe al bando ovunque, ma solo l’Armenia continua a non fornire la mappa dei territori liberati dalle mine piantate prima e durante il secondo conflitto del Karabakh - aggiunge -. Una chiara violazione del diritto internazionale alla quale va posto fine con immediatezza. Finché non ci sarà questa operazione trasparenza e la comunità internazionale non si farà portavoce di una richiesta chiara e immediata, non ci sarà mai la piena ricostruzione del Nagorno Karabach e dei territori liberati dell’Azerbaigian".(Com)