Lazio: Vincenzi (Pd), nuove sedi parco Monte Lucretili puntano a rilancio

- "Bene l'avvio dei lavori di ristrutturazione, da parte del comune di Vicovaro grazie ai fondi residui della Legge Regionale 18/2007, di uno spazio a ridosso della Sala del consiglio comunale da adibire a ufficio periferico del Parco Regionale dei Monti Lucretili. Nell'attuare la delocalizzazione di uffici e servizi il Parco Regionale prosegue l'avvicinamento e la condivisione con le Comunità che ne fanno parte, in questo caso quelle della Valle Ustica, importante punto di contatto tra il territorio del Parco, Roma e l'intera Città Metropolitana di Roma Capitale", così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Con la prossima apertura delle sedi di Marcellina, per le attività di promozione, e il Labter di Montorio Romano dedicata alle attività dell'educazione ambientale, sono felice di affermare che il Parco dei Monti Lucretili ribadisce l'intenzione di puntare alla massima valorizzazione dei suoi territori - prosegue - proponendosi come importante volano di sviluppo sostenibile, per una vera ripresa economica che si basi anche sui propri beni ambientali, paesaggistici e archeologici. La stessa spinta verso la riqualificazione e la valorizzazione che abbiamo visto già attivarsi nella gestione del Parco naturale-archeologico dell'Inviolata a Guidonia e dell'area Sic Travertini e Acque Albule a Tivoli e che ci vedrà al fianco del Parco in tutte le azioni necessarie a recuperare questi territori per riportarli nella piena fruizione da parte dei cittadini", conclude il presidente Vincenzi. (Com)