Brasile: Canon annuncia chiusura della fabbrica di macchine fotografiche nel paese

- La multinazionale giapponese Canon ha annunciato che chiuderà il suo unico stabilimento produttivo in Brasile, nella capitale dello stato di Amazzonia, Manaus. La fabbrica impiega 43 lavoratori. Lo stop previsto a luglio, si legge in una lettera che l'azienda ha indirizzato al quotidiano "G1", non impedirà a Canon di rimanere nel mercato e non influenzerà i servizi o le strategie di vendita della multinazionale nel paese. " Canon continua ad essere pienamente attiva in Brasile, offrendo i suoi prodotti fotografici, di stampa e di imaging attraverso il suo negozio online o attraverso il suo team sul campo", si legge nella nota che sottolinea come il servizio clienti, la garanzia e l'assistenza tecnica di Canon Brasile non saranno intaccate della decisione. La società ha anche annunciato che nei prossimi mesi lancerà nuovi prodotti nel paese. "Canon Brasil mantiene invariata la propria attività nel paese e programma diversi lanci di prodotti e servizi nel paese, sia nella divisione di fotocamere e stampanti per il cliente finale che per il mercato delle piccole, medie e grandi aziende", afferma. Prima di Canon avevano annunciato la chiusura dei propri stabilimenti produttivi in Brasile la Soni e la LG. (Brb)