Roma: Campidoglio, ok variante urbanistica e progetto fattibilità Farmer's market Corviale

- La giunta capitolina ha dato il via libera alla variante urbanistica al Prg e al progetto di fattibilità tecnico economica per il nuovo Farmer's market Corviale, nel Municipio XI. Lo rende noto il Campidoglio. "È un passo propedeutico alla riqualificazione del complesso edilizio in via Marino Mazzacurati dove sorgerà un Presidio della Polizia di Stato, un mercato riservato alla vendita di prodotti agricoli, una sede di Farmacap e un ufficio postale - si legge nella nota -. Già è iniziato il piano delle indagini e a breve sarà avviata la gara per quelle relative alla vulnerabilità sismica, necessarie per completare l'iter della progettazione prima della gara per i lavori".(Com)