Reggio Emilia: Quartapelle (Pd) su Saman, non mi interessano le polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lia Quartapelle, responsabile Pd per Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo, afferma: "Leggo di varie polemiche su una presunta reticenza delle femministe che non si sarebbero indignate abbastanza per la scomparsa di Saman Abbas. Io non voglio giustificare se siamo abbastanza indignate o preoccupate - continua la parlamentare su Facebook -. Per noi parla la sindaca di Novellara, Elena Carletti, da sempre in prima fila per l'integrazione, che ha condannato i matrimoni forzati con parole pesanti come pietre. Parla la preoccupazione che ci stringe di fronte a quello che purtroppo sembra un crimine orrendo, contro natura. Non mi interessa fare speculazione politica su una vicenda terribile. Spero che la storia di Saman finisca in modo diverso dalla storia di Hina Saleem, la ragazza di origine pachistana uccisa in provincia di Brescia nel 2006 dai parenti per essersi sottratta a un matrimonio combinato, o di Sana Cheema, la ragazza italo-pachistana uccisa nel 2018 in Pakistan dopo aver rifiutato un matrimonio combinato". L'esponente del Partito democratico aggiunge: "Io voglio parlare di come salvare ragazze come Saman, Hina, Sana. Ragazze che vanno aiutate, sostenute, liberate. In entrambi i casi le ragazze, dopo un periodo di lontananza, sono tornate a casa. Ed è in quel frangente che Hina è stata uccisa e Saman è scomparsa. Sono ragazze che si sono rese conto del pericolo, che hanno cercato aiuto, e che poi però hanno risposto alla chiamata della famiglia". (segue) (Rin)